Het heeft niet mogen zijn voor Florian Van Acker op de Paralympics in Parijs. Na een razendspannende viersetter moest de tafeltennisser uit Langemark-Poelkapelle het hoofd buigen in de kwartfinale voor de Taiwainees Chen: Van Acker verloor de eerste twee sets nipt (11-9 en 11-7), won set drie met 10-12 maar set vier verloor hij opnieuw met 11-7. 3-1 en zo stopt het dus Olympisch avontuur in de kwartfinale.