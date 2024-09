3. Michèle George - G-ruiter

Alle ogen waren dus gericht op Michèle George. De Amazone pakte in Londen, Rio én Tokio al goud en wilde dat in Parijs nog eens overdoen. In de individuele test had ze daar een eerste kans toe, en die greep de 50-jarige meteen met een eerste gouden medaille.

Eerste, want ook in het andere individuele onderdeel freestyle domineerde ze de competitie. Met een indrukwekkende score van 81,470 behaalde ze haar tweede Paralympisch goud in Parijs en ook haar al zevende gouden medaille op de Paralympische Spelen in totaal. Daarmee nestelt ze zich naast rolstoelsprinter Paul Van Winkel, die als enige Belgische paralympiër óók zeven keer goud wist te behalen.

En daarmee hoeft het nog niet gedaan te zijn, want tijdens de volgende Paralympische Spelen in Los Angeles van 2028 wil George er gewoon opnieuw bij zijn.