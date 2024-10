Michèle George stak er ook in deze Paralympische Spelen met kop en schouders boven uit, samen met haar paard 'Best of 8'. "Ze pakten samen goud in de individuele dressuur en freestylecompetitie," zeggen ze bij het stadsbestuur.

"Met deze zesde en zevende gouden medaille kwam Michèle op gelijke hoogte met Paul Van Winkel, een rolstoelatleet die in de jaren 80 ook zeven gouden medailles veroverde. Met het zilver van Rio er nog eens bovenop – en dus acht medailles in totaal - is ze de meest gelauwerde Belgische paralympische atleet aller tijden."