Op de afgelopen Paralympische Spelen in Parijs behaalde Michèle George uit Waregem haar zevende gouden medaille in de dressuur met haar paard Best of 8. Een week na die prestatie kijkt ze vooruit naar Los Angeles, over vier jaar. Daar droomt ze ervan om zowel aan de Paralympische als de Olympische Spelen deel te nemen.