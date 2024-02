De Oostendse Michèle George haalde het voor haar collega Manon Claeys en badmintonster Man-Kei To. Samen met haar trouwe merrie Best of 8 pakte George op de Europese kampioenschappen G-dressuur in het Duitse Riesenbeck tweemaal goud. Ze voegde zo nog maar eens eremetaal toe aan haar al indrukwekkende palmares.