Michele George is opnieuw Paralympisch kampioen dressuur. Samen met haar paard Best of Eight was de Waregemse een klasse te sterk voor de concurrentie. Het is haar vierde paralympische titel op rij en haar zesde gouden medaille op de Paralympics. Daar kunnen er in Parijs nog wat bijkomen, in teamverband, en in de individuele freestyle competitie. Die is zaterdag.