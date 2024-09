Tweevoudig wereldkampioene Emma Plasschaert blikt met gemengde gevoelens terug op de Spelen in Parijs, waar ze in de ILCA 6-klasse, de opvolger van de Laser Radial-klasse, zevende werd.

Helena Ponette zorgde in Parijs voor enkele knappe prestaties. Ze liep op de individuele 400 m een persoonlijk record. Met de Belgian Cheetahs behaalde ze een zevende plaats op de 4 x 400m en een vierde plaats op de 4 x 400 m mixed relays in een nieuw Belgisch record.

Voor Yannick Lefebvre was het zijn laatste optreden op de Olympische Spelen in de 49-er zeilklasse, na een 17de plaats in Rio in 2016, nu een 15de in Parijs. Niet slecht want Lefèbvre en zijn jongere fokkenmaat Jan Heuninck, zijn geen professionele zeilers.

Niet alle Oostendse Olympische atleten zijn aanwezig op de huldiging: Europees Kampioene in de 49-er zeilklasse Anouk Geurts zit al opnieuw in het buitenland, net als de basket tweelingzusjes Becky en Billie Massey. Ook Julie Vanloo geraakt er niet zij is in de WNBA met de Washington Mystics naarstig op zoek naar een play-off eindrondeticket.