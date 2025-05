Tijdens de torchrun deze middag werden er een tiental kilometers afgelegd met aan de kop Jordy en Celine, niet alleen twee atleten maar ook de ambassadeurs van de spelen dit jaar. Jordy Vankeirsbilck speelt Basketbal en vertelt: “Vooral als je die vlam in je hand hebt, dat is een topervaring.” De tweede ambassadeur is Celine Vermaut, een zwemster, die de spelen volledig ziet zitten: “ Ik verwacht wel drie gouden medailles.”