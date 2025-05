Wouter Allijns, schepen van Sport in Kortrijk, glundert: "Het is het grootste inclusieve sportevenement van België. En we zijn heel trots dat we opnieuw de warmste stad van het land mogen zijn.” Kortrijk is voor de derde keer gaststad voor de Spelen.

De olympische vlag werd gehesen, het volkslied klonk, en met het aansteken van de olympische vlam is het startschot officieel gegeven. De komende dagen worden een sportief feest van vriendschap, inzet en grenzeloze teamspirit.