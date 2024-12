Kortrijk zoekt nog helpende handen: per dag zijn zo’n 2.000 vrijwilligers nodig. De Special Olympics zijn veel meer dan enkel sport. Er komen bijvoorbeeld ook activiteiten op scholen, samen met de atleten. Want er is nog werk aan de winkel. Dominique Dehaene, directeur Special Olympics Belgium: “Als je met ouders en begeleiders spreekt, dan zie je dat dit een zeer mooie momentopname is waarbij mensen samenkomen. Maar in het dagelijkse leven zijn er nog enkele struikblokken die moeten worden weggenomen, zodat deze mensen volledig worden opgenomen in onze maatschappij.”

Op woensdag 28 mei wordt de Olympische vlam ontstoken en is Kortrijk klaar voor drie dagen Special Olympics.