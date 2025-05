Het is de derde keer dat de stad Kortrijk gastheer is van de Nationale Spelen van Special Olympics Belgium. Drie dagen lang zullen de atleten er het beste van zichzelf geven in twintig verschillende sportdisciplines. De wedstrijden zijn gratis toegankelijk voor publiek. "Bezoekers kunnen ook genieten van animatie en van eten en drinken in het olympisch dorp op de campus Lange Munte," legt de directeur van Special Olympics Belgium, Dominique Dehaene, uit.