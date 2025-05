En ook op de tatami gingen velen met een medaille naar huis, maar het is vooral het plezier in het sporten dat telt.

Meer dan 300 sportclubs nemen deel aan de Special Olympics, waaronder ruim 40 uit West-Vlaanderen, maar opvallend: nog geen West-Vlaamse G-judoclubs hier.

"Omdat het in West-Vlaanderen iets is dat nog aan het groeien is. Het is redelijk recent ontstaan. Op dit ogenblik een viertal clubs in West-Vlaanderen die daarmee gestart zijn. De bekendste zijn Hooglede, Oostkamp en Kortrijk", zei Bart De Smet, voorzitter van Judo West-Vlaanderen

De spelen lopen nog tot morgenavond, dan is er ook een sluitingsceremonie op sportcampus Lange Munte.