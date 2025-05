In totaal nemen vijf scholen, negen klassen en ongeveer 160 leerlingen deel aan het Play Unified-project in Kortrijk. Naast de activiteiten in de Vrije Centrumschool in Marke staan er ook bezoeken gepland aan BuLo De Sprong in Kortrijk, waar eveneens atleten Lies en Lieven hun verhaal zullen delen. In de gemeenteschool KOlibrie in Kooigem en in de basisschool Driehofsteden in Kortrijk krijgen de leerlingen een presentatie van zwemkampioene Immeke. Triatlete Mieke zal tot slot langsgaan in de Vrije Basisschool Bellegem.