“De samenwerking met Bolt sluit perfect aan bij onze ambitie om Special Olympics Belgium zo milieuvriendelijk mogelijk te organiseren. We gebruiken herbruikbare bekers, schakelen zoveel mogelijk elektrische voertuigen in en werken samen met Fost Plus, die instaat voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. We willen festivalgangers inspireren en tonen dat hernieuwbare energie de toekomst is”, zegt Dominique Dehaene, National Director bij Special Olympics Belgium. Evenementen stoten veel CO2 uit, maar met onder andere initiatieven zoals de Solar Container wilt Bolt de uitstoot verlagen. Dankzij de zonnepanelen is het event minder afhankelijk van dieselgeneratoren, wat de ecologisch voetdruk vermindert.