Pas na 33 kilometer vormde zich een kopgroep. Daar maakten Victor Vercouillie, Elmar Reinders, Alessandro Romele, Connor Swift, Sean Flynn, Timo Roosen, Rory Townsend en Marco Haller deel van uit. In aanloop naar de Eikenberg nam de nervositeit in de grote groep toe en dat resulteerde in een valpartij, waarbij onder andere Van der Poel betrokken was. De Nederlander kon na verloop van tijd weer aansluiten. Tiesj Benoot, Vito Braet, Stefan Küng en Davide Ballerini anticipeerden vervolgens op de kasseien van de Paddestraat.



In de kopgroep moesten Roosen en Vercouillie laten lopen, terwijl Quinten Hermans, Filippo Ganna, Matteo Trentin en Daan Hoole ook in de tegenreactie gingen. Met nog 90 kilometer te rijden sloten deze twee groepjes aan bij de vroege vluchters. Bij de tweede beklimming van de Oude Kwaremont versnelde Pogacar. De Sloveen kreeg Van Aert, Pedersen, Matteo Jorgenson en Van der Poel mee. Op de Paterberg trokken Van der Poel en Pogacar nog eens door. Na de Taaienberg, op 37 kilometer van de eindmeet reden Van der Poel, Pogacar en Pedersen aan de leiding. Van Aert, Benoot, Jorgenson, Stuyven en Küng volgden wat verderop.



Pogacar versnelde nog eens op de Hotond en knalde Pedersen uit de kopgroep. Op 23 kilometer van de streep kregen we met Pogacar, Van der Poel, Stuyven, Pedersen en Van Aert opnieuw vijf leiders. Van Aert verdapperde op de Oude Kwaremont, maar Pogacar nam resoluut over en knalde iedereen uit zijn wiel. De wereldkampioen kwam alleen boven op de Paterberg met een voorsprong van 24 seconden op zijn vroegere metgezellen en stoomde daarna verder door naar de overwinning.