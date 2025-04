Rond half negen vanmorgen fietsen de eerste renners al richting het startpodium in Brugge. Op 't Zand en in de Steenstraat staan de supporters rijen dik. Meer dan 30.000 toeschouwers willen in alle vroegte Van Aert, Pogacar en co van dichtbij zien. “De sfeer in Brugge is altijd top. Twee jaar geleden waren we hier ook aanwezig. Dat willen we natuurlijk niet missen als de start in Brugge is”, klinkt het bij supporter Illke Vandenabeele.

De toppers laten zich pas net voor de start zien aan het publiek. En als wereldkampioen Tadej Pogacar passeert op de Brugse Markt, hoor je laaiend enthousiasme.

“Al van kindsbeen af heb ik gekeken naar De Ronde van Vlaanderen op televisie. Dat is een hoogdag voor iedereen in Vlaanderen. We zijn blij om hier te zijn. We zijn vanmorgen om kwart over zes opgestaan om hier op tijd te zijn in Brugge. We hebben nog niet ontbeten maar dat komt straks wel”, vertelt toeschouwer Joachim De Graeve.

Vanuit een raam uitkijkend op de Markt volgt Herbert Flack, bekend als acteur in Aspe, de start met het beste uitzicht: “Dat ik straks door Vlaanderen kan rijden met mijn brugse vrienden, maakt me echt benieuwd om dat eens te zien. Die devotie en de grinta van de mensen langs de weg om te supporteren, dat vind ik prachtig. Ik wil het zien, ruiken en ertussen gaan staan.”

En dan wordt 10 uur en is het zover. Het peloton vertrekt uit Brugge voor Vlaanderens Mooiste.