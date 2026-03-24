11°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Off­si­de: Ploeg­lei­ders Van­mar­c­ke en Van­spey­brou­ck zien deze ren­ner als top­fa­vo­riet voor Vlaan­de­rens Mooiste

De Heilige Week in het wielrennen is gestart en dus komt de Ronde van Vlaanderen stilaan dichterbij. In het onze wekelijkse sporttalksshow Offside kijken ploegleiders Ken Vanmarcke en Pieter Vanspeybrouck vooruit en duiden nu al de topfavoriet aan.

Met de Ronde van Vlaanderen in zicht wordt volop gespeculeerd over wie zondag met de zege aan de haal gaat. In Offside zijn ploegleiders Ken Vanmarcke (EF Education First) en Pieter Vanspeybrouck (Lotto - Intermarché) duidelijk: Tadej Pogacar lijkt momenteel de sterkste man in het peloton.

“Pogacar lijkt momenteel gewoon beter bestand tegen die zware inspanningen.”

Ken Vanmarcke, ploegleider EF Education First

Vanmarcke ziet wel nog altijd veel klasse bij Mathieu van der Poel, maar plaatst vraagtekens bij zijn huidige vorm. “Iedereen ziet hoe goed van der Poel is, maar hij is niet dezelfde als vorig jaar. In Milaan-San Remo en ook in de E3 Saxo Classic zag je dat hij even ontplofte. Hij lijkt toch wat breekbaar”, zegt hij.

Ook over de kansen van Pogacar spreekt Vanmarcke duidelijke taal. “Dat is een ander verhaal”, aldus Vanmarcke. “Hij lijkt momenteel gewoon beter bestand tegen die zware inspanningen.”

"Koers ligt in handen van UAE"

De prestatiecijfers van van der Poel in Harelbeke – met een gemiddeld vermogen van 446 watt over anderhalf uur – maken indruk, maar volgens Vanspeybrouck moeten die cijfers genuanceerd worden. “Dat is fenomenaal, bijna niet denkbaar, maar je mag je daar niet op blindstaren. Iedereen rijdt met andere wattagemeters, daar zit altijd verschil op.”

“Je moet het zo simpel mogelijk houden, want er is al genoeg chaos in zo’n koers.”

Pieter Vanspeybrouck, ploegleider Lotto - Intermarché

Volgens Vanspeybrouck ligt de koers zondag vooral in handen van UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar. “Zij moeten de koers dragen. Alpecin – Premier Tech kan het nu volledig aan hen overlaten. Vorig jaar werkten die ploegen nog samen, maar nu is het aan UAE om ervoor te zorgen dat ze winnen.”

Bij hun eigen ploegen kiezen de ploegleiders voor een eenvoudige aanpak. “In een wedstrijdbespreking kunnen renners maar een paar dingen onthouden”, zegt Vanspeybrouck. “Je moet het zo simpel mogelijk houden, want er is al genoeg chaos in zo’n koers.”

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Ronde van Vlaanderen Offside

Meest gelezen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden