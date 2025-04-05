De koers brak na 25 kilometer open. Een vroege vlucht met 13 renners, met daarbij onder meer Luca Van Boven, Dries De Pooter, Frederik Frison en Victor Vercouillie, koos het hazenpad.

Op de Molenberg zonderden zich 16 renners af van het peloton. Daarbij zaten topfavorieten Pogacar, Van der Poel, Van Aert, Evenepoel en Pedersen. Na 200 kilometer koers smolten beide groepjes samen.

Tijdens de tweede beklimming van de Oude Kwaremont ranselde Pogacar de omvangrijke kopgroep uit elkaar. Enkel Van der Poel en Evenepoel konden het wiel van de wereldkampioen houden. Van Aert moest een kloofje laten, net als Pedersen. Evenepoel moest er op de Paterberg voorin af, maar bleef jacht maken op de twee koplopers terwijl Van Aert steun vond bij Pedersen. Evenepoel zag het duo voor zich alsmaar kleiner worden.

Pogacar drukte aan de voet van de laatste keer Oude Kwaremont het gaspedaal helemaal in. Van der Poel moest meteen een kloofje laten. Pogacar stoof ook de Paterberg, de laatste helling van de dag, op en telde daar 15 seconden voorsprong op Van der Poel. Evenepoel werd 55 seconden teruggezet, Van Aert had afstand genomen van Pedersen in zijn jacht naar de vierde plaats. Aan deze posities wijzigden in de laatste 13 kilometer niets meer. Zo pakte Tadej Pogacar zijn derde zege in de Ronde van Vlaanderen waardoor hij mederecordhouder wordt.