Aanmelden
Sport
West-Vlaanderen

Ron­de van Vlaan­de­ren: Tadej Pog­a­car maakt favo­rie­ten­rol waar, Gian­ni Ver­meersch op plaats tien

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Tadej Pogacar heeft zondag de 110e Ronde van Vlaanderen, met start in Antwerpen en aankomst na 278,2 kilometer in Oudenaarde, gewonnen. De 27-jarige Sloveen zette bij de laatste beklimming van de Oude Kwaremont orde op zaken door Mathieu van der Poel uit zijn wiel te rijden. De Nederlander van Alpecin-Premier Tech werd tweede. Remco Evenepoel behaalde bij zijn debuut meteen een podiumplaats. Wout van Aert legde beslag op plaats vier, voor de Deen Mads Pedersen. Gianni Vermeersch sluit de top tien af. 

De koers brak na 25 kilometer open. Een vroege vlucht met 13 renners, met daarbij onder meer Luca Van Boven, Dries De Pooter, Frederik Frison en Victor Vercouillie, koos het hazenpad. 

Op de Molenberg zonderden zich 16 renners af van het peloton. Daarbij zaten topfavorieten Pogacar, Van der Poel, Van Aert, Evenepoel en Pedersen. Na 200 kilometer koers smolten beide groepjes samen. 

Tijdens de tweede beklimming van de Oude Kwaremont ranselde Pogacar de omvangrijke kopgroep uit elkaar. Enkel Van der Poel en Evenepoel konden het wiel van de wereldkampioen houden. Van Aert moest een kloofje laten, net als Pedersen. Evenepoel moest er op de Paterberg voorin af, maar bleef jacht maken op de twee koplopers terwijl Van Aert steun vond bij Pedersen. Evenepoel zag het duo voor zich alsmaar kleiner worden. 

Pogacar drukte aan de voet van de laatste keer Oude Kwaremont het gaspedaal helemaal in. Van der Poel moest meteen een kloofje laten. Pogacar stoof ook de Paterberg, de laatste helling van de dag, op en telde daar 15 seconden voorsprong op Van der Poel. Evenepoel werd 55 seconden teruggezet, Van Aert had afstand genomen van Pedersen in zijn jacht naar de vierde plaats. Aan deze posities wijzigden in de laatste 13 kilometer niets meer. Zo pakte Tadej Pogacar zijn derde zege in de Ronde van Vlaanderen waardoor hij mederecordhouder wordt. 

Belga
Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden