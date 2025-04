De voorbije jaren veranderde de Oude Kwaremont na de Ronde van Vlaanderen vaak in een vuilnisbelt. Maar dit jaar was de situatie beter onder controle. Dat is mede te danken aan de inzet van stewards, die het publiek tijdens de koers aanspoorden om hun afval in de voorziene vuilniszakken te deponeren.

Daarnaast waren er voldoende voorzieningen om het afval correct te verzamelen, wat duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. Toch blijft één hardnekkig probleem bestaan: sigarettenpeuken. Die worden nog steeds massaal op de grond gegooid en zijn moeilijk op te ruimen. De Scouts uit Lauwe en andere vrijwilligers hielpen na de koers mee om het achtergebleven afval op te ruimen.