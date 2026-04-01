Pogacar oogst lof in Offside na Ronde van Vlaanderen: “Op dit niveau is hij onklopbaar”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Tadej Pogacar heeft met zijn dominante overwinning in de Ronde van Vlaanderen opnieuw indruk gemaakt. In onze wekelijkse sporttalkshow Offside spreken Arjen Livyns en Stijn Steels in superlatieven over de Sloveense wereldkampioen, die volgens hen ook topfavoriet is voor Parijs-Roubaix. Tegelijk was er ook nog aandacht voor het opvallende spoorwegincident tijdens de koers.
De Ronde van Vlaanderen werd zondag zoals verwacht gedomineerd door de grote namen: Pogacar, Van der Poel, Evenepoel en Van Aert, met ook Mads Pedersen in een hoofdrol. Maar volgens Arjen Livyns stak vooral Pogacar er opnieuw bovenuit.
“Hij heeft nog maar drie koersen gereden en alle drie gewonnen. Dat maakt het zo straf”, zegt Livyns. “Op dit niveau zou ik niet weten hoe je hem moet kloppen. Hij heeft alles en kan alles. Als hij zo blijft rijden, zie ik hem zelfs het record van drie overwinningen breken.”
De manier waarop Pogacar ogenschijnlijk moeiteloos presteert, blijft verbazen. Toch toont hij volgens Stijn Steels ook een andere kant tijdens trainingen. “Ik was vorige week met zijn vrouw een Touretappe aan het verkennen, en hij was mee. Hij rijdt dan gewoon een hele dag in het wiel, maakt wat plezier. Dat is zijn training, twee dagen nadat hij Milaan-Sanremo heeft gewonnen. Dat is onvoorstelbaar voor andere profs.”
Na zijn zege in Vlaanderen richt Pogacar nu zijn pijlen op Parijs-Roubaix, waar hij voor het eerst wil winnen. Al blijft die klassieker volgens kenners de meest onvoorspelbare van het voorjaar.
"Niet iedereen kan op tijd reageren"
Daarnaast blijft ook het spoorwegincident nazinderen. Een deel van het peloton moest plots afremmen voor een overweg, wat mogelijk nog juridische gevolgen krijgt voor onder meer Pogacar en Remco Evenepoel.
“Ze zeiden in het oortje dat we mogelijk zouden moeten stoppen, maar dat was heel last minute”, klinkt het bij Livyns. “Als je daar aan 45 per uur rijdt, kan niet iedereen op tijd reageren. Vanaf positie twintig zie je dat gewoon niet aankomen.”