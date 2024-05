Kamagurka, KVO-fan: “Ik ben vooral triestig als ik denk aan al die mensen die daar ook nog eens hun job hebben. Die er moeten van leven of toch zo goed als. Ook voor de voetbalisten, de supporters, de kinderen die naar KVO gaan. Het is vooral voor die mensen dat ik denk: 'fuck man, dat is zo erg.' En dat komt ook niet meer direct terug. Want je kan zeggen: we gaan zakken. En we zijn failliet. En we beginnen opnieuw. Maar dat wil zeggen dat je dus alweer tien jaar verder bent. Nu, aan de andere kant, het zal gebeuren hé. Op de een of andere manier zal het als een feniks uit zijn as herrijzen.”