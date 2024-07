De raadsman van de stad Oostende gedroeg zich naar de wijsheid van de rechtbank, maar benadrukte dat Marc Coucke enkel als bezoeker welkom is in het stadion. Volgens advocaat Dominique Blommaert werd de erfpacht volledig terecht ontbonden. In het contract stond dat het de doorslaggevende bedoeling was om KV Oostende in het stadion te laten voetballen.

Na het vertrek van Coucke werd de nieuwe tribune door het huurgeld echter een molensteen rond de nek van de kustploeg, wat volgens Blommaert mee tot het faillissement leidde. "De maatschappelijke doelstelling gaat veel verder dan alleen het maar het financiële. Als men was gebleven, had men in Oostende een wereldploeg en was die club vandaag niet failliet", klonk het.