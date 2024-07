De stad brengt zijn advocaat in stelling en trekt vrijdag naar de rechtbank. Oostende zegt alvast sterk in z'n schoenen te staan. "Er was een contract tussen de Stad Oostende en Coucke rond de bouw van dat stadion, waarin stond dat als KVO failliet zou gaan, dat de erfpacht ten einde komt", benadrukt Tommelein.

Daarnaast wil het vooral met de nieuwe club KV Diksmuide-Oostende snel weer voetballen in het oude Albertpark. En dat is ook wat Alychlo wil.



"Alychlo houdt eraan te benadrukken dat zij – zoals voorheen – alle medewerking en faciliteiten wil verlenen om een voetbalclub met “Oostende” in de naam te laten voetballen in haar stadion."