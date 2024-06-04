Een 87-jarige Duitser is in beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor de oplichting van voetbalclub KV Oostende bij een spelerstransfer.
De feiten dateren van de zomer van 2018. KV Oostende wilde de Zambiaanse voetballer Fashion Sakala overnemen van Spartak Moskou en stortte een voorschot van 250.000 euro op basis van een valse e-mail die afkomstig leek van de Russische club.
Het geld kwam uiteindelijk terecht op de rekening van een Duits luchtvaartbedrijf van Mohamad S. De man haalde zelf 10.000 euro cash af en schreef nog eens 30.000 euro over naar zijn eigen rekening.
Volgens zijn advocaat was de tachtiger zelf misleid door de echte oplichters. “Hij was naïef, maar dat is niet strafbaar”, klonk het.
Het openbaar ministerie geloofde dat verhaal niet en wees erop dat de man 40.000 euro hield en de rest van het geld nooit werd opgeëist.
Het hof van beroep volgde uiteindelijk die redenering en veroordeelde de man tot dezelfde straf die hij eerder al bij verstek had gekregen.