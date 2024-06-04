Aanmelden
Nieuws
Oostende

87-jari­ge Duit­ser in beroep ver­oor­deeld voor oplich­ting van KV Oostende

KV Oostende vreugde

Foto: Belga

Een 87-jarige Duitser is in beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor de oplichting van voetbalclub KV Oostende bij een spelerstransfer.

De feiten dateren van de zomer van 2018. KV Oostende wilde de Zambiaanse voetballer Fashion Sakala overnemen van Spartak Moskou en stortte een voorschot van 250.000 euro op basis van een valse e-mail die afkomstig leek van de Russische club.

Het geld kwam uiteindelijk terecht op de rekening van een Duits luchtvaartbedrijf van Mohamad S. De man haalde zelf 10.000 euro cash af en schreef nog eens 30.000 euro over naar zijn eigen rekening.

Volgens zijn advocaat was de tachtiger zelf misleid door de echte oplichters. “Hij was naïef, maar dat is niet strafbaar”, klonk het. 

kvoostendezitjes
Sport

Officieel: KV Oostende is failliet

Het openbaar ministerie geloofde dat verhaal niet en wees erop dat de man 40.000 euro hield en de rest van het geld nooit werd opgeëist.

Het hof van beroep volgde uiteindelijk die redenering en veroordeelde de man tot dezelfde straf die hij eerder al bij verstek had gekregen.

Belga
KV Oostende

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Belgaimage 68122

KV Diksmuide Oostende rouwt om overlijden van oud KVO-speler Roger Lukaku
Kvdo peeters

"Oostends voetbal verliest grote meneer": Raoul Peeters overleden
Paul conway

Paul Conway uitgeleverd aan België
Paul conway

Paul Conway, die KV Oostende naar de afgrond leidde, zit al een tijdlang in een Spaanse cel
Marc Coucke DIAZ Arena

Saga duurt verder: rechter onbevoegd om te oordelen over dispuut rond stadion KV Oostende
Rechtbank Brugge KVO

Coucke en stad lijnrecht tegenover elkaar in rechtbank: "Oostende had nog 'weireldploegsje' kunnen hebben
Aanmelden