“De voorlopig bewindvoerder stelde vast dat er geen structurele oplossing kon worden gevonden voor de schulden van KV Oostende”, zegt de woordvoerder.

“De voorlopig bewindvoerder ging over tot dagvaarding in faillissement, zoals wettelijk voorgeschreven. Verschillende schuldeisers hebben zich aangesloten bij de vordering van de voorlopig bewindvoerder.

De rechtbank behandelde deze zaak laatst op de zitting van 3 juni 2024 en sprak het vonnis vandaag uit. De rechtbank oordeelde in het vonnis dat uit de gegevens bleek dat KV Oostende niet meer in staat was om haar schulden op een normale wijze en binnen een aanvaardbare termijn af te lossen.”