Roger Lukaku, de vader van Romelu en Jordan Lukaku, is op 58-jarige leeftijd overleden. Hij speelde ook een tijdje bij KV Oostende. In september 1998 verliet Roger Lukaku KV Mechelen Hij verhuisde naar KVO en belandde daardoor terug in de eerste klasse. Zijn avontuur bij Oostende eindigde al in 1999, toen de club degradeerde.

Op de foto zien we hoe hij op 21 november 1998 zes spelers van Lokeren verschalkt en scoort met het hoofd.

