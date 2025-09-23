KV Diksmuide Oostende reageert verslagen op het overlijden van oud KVO-speler Roger Lukaku.
Roger Lukaku, de vader van Romelu en Jordan Lukaku, is op 58-jarige leeftijd overleden. Hij speelde ook een tijdje bij KV Oostende. In september 1998 verliet Roger Lukaku KV Mechelen Hij verhuisde naar KVO en belandde daardoor terug in de eerste klasse. Zijn avontuur bij Oostende eindigde al in 1999, toen de club degradeerde.
Op de foto zien we hoe hij op 21 november 1998 zes spelers van Lokeren verschalkt en scoort met het hoofd.
Reactie KV Diksmuide Oostende op Facebook
“Met droefheid vernemen we het overlijden van oud-KVO-speler Roger Lukaku op 58-jarige leeftijd. Roger speelde in het seizoen 1998-1999 voor KVO in eerste klasse en scoorde in 20 wedstrijden drie keer. Hij was ook de vader van ex-KVO’er Jordan Lukaku en Rode Duivel Romelu Lukaku. Wij wensen alle familie en nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.”
Reactie Romelu
"Bedankt dat je me alles hebt geleerd wat ik weet", schrijft Romelu Lukaku op Instagram. "Ik ben je eeuwig dankbaar en waardeer je enorm. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je beschermde en begeleidde me zoals niemand anders dat kon. Ik zal nooit meer dezelfde zijn. De pijn en de tranen stromen rijkelijk. Maar God zal me de kracht geven om mezelf weer bij elkaar te rapen. Bedankt voor alles."