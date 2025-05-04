KV Oostende probeerde al sinds de fusie in 1981 weg te raken uit de derde klasse, maar het was pas toen voorzitter Eddy Vergeylen de tandem Raoul Peeters-Ronni Brackx aanstelde, dat dat ook lukte. De Mechelaar Raoul Peeters als strenge maar minzame hoofdtrainer, Oostendenaar Ronni als zijn trouwe luitenant.

In 1992 promoveerde KVO eindelijk naar tweede klasse en tijdens het volgende seizoen verbaasden de Kustboys door de eindronde te winnen en zo door te stoten naar eerste klasse. KVO was in eerste klasse de gedoodverfde degradatiekandidaat, maar opnieuw verbaasde het vriend en vijand door zevende te eindigen, op een zucht van Europees voetbal.