De Oostendse voetbalwereld verliest een absoluut boegbeeld, met het overlijden van Raoul Peeters. De meest succesvolle trainer van KV Oostende was 78. De Kempenaar trainde in West-Vlaanderen ook SK Roeselare.
KV Oostende probeerde al sinds de fusie in 1981 weg te raken uit de derde klasse, maar het was pas toen voorzitter Eddy Vergeylen de tandem Raoul Peeters-Ronni Brackx aanstelde, dat dat ook lukte. De Mechelaar Raoul Peeters als strenge maar minzame hoofdtrainer, Oostendenaar Ronni als zijn trouwe luitenant.
In 1992 promoveerde KVO eindelijk naar tweede klasse en tijdens het volgende seizoen verbaasden de Kustboys door de eindronde te winnen en zo door te stoten naar eerste klasse. KVO was in eerste klasse de gedoodverfde degradatiekandidaat, maar opnieuw verbaasde het vriend en vijand door zevende te eindigen, op een zucht van Europees voetbal.
Sprookje voorbij
KV Oostende realiseerde die droomjaren met een beperkt budget en met veel streekspelers zoals Lycke, Pinson, Devuyst, Nierynck en Renty. Het seizoen erop was het sprookje voorbij en zakte KVO opnieuw naar tweede klasse. Het bleek ook het einde te zijn van het Oostendse avontuur voor Raoul Peeters.
"We verliezen met Raoul Peeters een zeer grote mijnheer van het Oostendse voetbal."
Toch zou de Mechelaar jaren later nog eens terugkeren naar de kust. In het seizoen 2002-2003 leek KVO in derde nationale lange tijd op weg naar de titel maar dreigde die toch te missen. Op zes wedstrijden van het einde werd KVO onder Peeters weer een geoliede machine en de promotie was een feit.
"Door de jaren heen bleef Peeters het Oostendse voetbal op de voet volgen," schrijft KV Diksmuide-Oostende. "Hij kwam hier steeds graag terug. Zo was hij als geboren en getogen Mechelaar zowel in 2015 als in 2022 eregast tegen KV Mechelen en in juni 2024 was hij nog aanwezig op de ‘begrafenis’ van KV Oostende."