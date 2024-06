De Ypres Rally viert dit jaar zijn 60e verjaardag, maar na de annulatie van 2020 vanwege het coronavirus, is dit de 59e editie. Met drie zeges op rij start BK-leider Niels Reynvoet (Citroën C3 Rally2) als een van de te kloppen mannen. Maar de concurrentie is sterk. Maxime Potty is tweede in de BK-tussenstand en pakt in Ieper uit met een Toyota Yaris Rally2. Jos Verstappen won het voorbije weekend de Rally van Wervik, een voorbereidingswedstrijd opeper.