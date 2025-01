De bezoekers uit Lissabon hebben dit seizoen slechts één wedstrijd verloren in hun eigen competitie, en dat laten ze meteen zien in de eerste set. Dankzij enkele opslagfouten van de thuisploeg nemen ze snel een voorsprong van vijf punten, 8-13. Menen slaagt er niet in om dat gat te dichten en verliest de openingsset met duidelijke cijfers: 18-25.

In de tweede set lijkt Lissabon in hetzelfde sterke ritme door te gaan. Toch brengt een dubieuze challenge een ommekeer voor Menen. De thuisploeg vindt de agressie terug en vecht zich terug in de set. Bij een stand van 18-16 pakt Menen zelfs een kleine voorsprong. Lissabon weet het tij snel te keren en met enkele krachtige opslagen nemen de bezoekers opnieuw de leiding, 18-20. Menen kan niet meer aanklampen en moet ook de tweede set aan Lissabon laten, dit keer met 21-25.

De derde set verloopt volgens een vergelijkbaar scenario. De Portugezen blijven sterk serveren en bouwen halverwege de set opnieuw een voorsprong van vijf punten op, 9-14. Menen slaagt er niet in om dichterbij te komen, en Lissabon geeft de controle niet meer uit handen. De bezoekers winnen overtuigend de heenwedstrijd met 0-3.

Over twee weken staat in Lissabon de terugwedstrijd op het programma. Menen zal dan met 0-3 of 1-3 moeten winnen om een golden set af te dwingen.