Sandrine Tas in tranen nadat ze net naast brons grijpt: “Race van mijn leven volstond niet”
"Ik heb de race van mijn leven geschaatst en dat volstond niet", reageerde Sandrine Tas in tranen nadat ze donderdag in Milaan net naast een olympische medaille gegrepen had op de 5.000 meter. Tas werd vierde op slechts dertig honderdsten van goud en dertien honderdsten van brons.
In haar wedstrijd werd Tas op de streep net geklopt door zilverenmedaillewinnares Merel Conijn. "Zij was de laatste twee ronden erg sterk," zegt Tas. "Toen ik na haar finishte, dacht ik al wel dat het een vierde plek zou worden. Toch bleef ik hopen."
"Het werden nog ongelooflijk moeilijke minuten. Moeilijk te zeggen waar ik nog een paar honderdsten had kunnen winnen. Op twaalf ronden is dat helemaal niets. Mijn voorbereiding was perfect en ik heb de tijd gereden die ik voor ogen had."
"Ik heb mijn plan quasi perfect kunnen uitvoeren. Dan zo nipt naast een beloning grijpen, smaakt erg bitter. Ik zit in de vorm van mijn leven en dat was net niet goed genoeg."
Er is niet veel dat ik mezelf kwalijk kan nemen. Op voorhand had ik misschien voor dit resultaat getekend, nu moet ik me afvragen waar ik het heb laten liggen. Onderweg raakte ik een kegeltje, maar ik denk niet dat dat een verschil gemaakt heeft."
Tas verbeterde haar Belgische record met bijna zes seconden. "Het was de beste vijf kilometer van mijn leven en ik strand op drie tienden van een seconde van een olympische titel. Ooit zal ik daar best fier op zijn, maar nu doet het alleen maar pijn."