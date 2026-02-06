In haar wedstrijd werd Tas op de streep net geklopt door zilverenmedaillewinnares Merel Conijn. "Zij was de laatste twee ronden erg sterk," zegt Tas. "Toen ik na haar finishte, dacht ik al wel dat het een vierde plek zou worden. Toch bleef ik hopen."

"Het werden nog ongelooflijk moeilijke minuten. Moeilijk te zeggen waar ik nog een paar honderdsten had kunnen winnen. Op twaalf ronden is dat helemaal niets. Mijn voorbereiding was perfect en ik heb de tijd gereden die ik voor ogen had."

