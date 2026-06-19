Na winst in de Omloop Nieuwsblad in 2025 is dit voor Lotte Claes uit Aartrijke (Zedelgem) haar tweede grote overwinning. Sandrine Tas uit Oostende nam voor het eerst deel aan het BK tijdrijden en snelt meteen naar het zilver. Zij eindigt op 12 seconden van Claes. En ook de bronzen medaille gaat naar West-Vlaanderen. Margot Vanpachtenbeke uit Menen reed 28 seconden trager dan Claes en fietst zo naar een derde plaats.

Voor Lotte Kopecky is dit Belgisch kampioenschap uitgedraaid op een sisser. Kopecky kon haar 8ste titel op rij veroveren, maar kwam nooit in de wedstrijd en moet tevreden zijn met een vierde plaats.