De 5.000 meter is het nummer waarop Tas zich de voorbije maanden het meest richtte. "Ik denk niet echt aan een specifiek resultaat", zei ze vooraf. "Ik probeer mijn best doen. Ik ben in goede conditie en voel me sterk."

Met een mooi resultaat op de 3.000 meter stond Tas met vertrouwen aan de start. "Mijn voorbereiding is goed verlopen. Natuurlijk droom ik ervan om dicht bij het podium te geraken, maar dat is niet makkelijk. Het zijn de Spelen, alle atleten gaan tot het uiterste."

Later vanavond weten wat de tijd van Tas oplevert in het eindklassement