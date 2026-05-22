Na een etappe van 120 kilometer toonde Tas zich in aankomstplaats Plouay de snelste van een uitgedund peloton. De Deense oud-wereldkampioene Amalie Dideriksen (Cofidis) werd tweede, de Oost-Vlaamse Hélène Hesters (Liv AlUla Jayco) derde. Tas is meteen ook de eerste klassementsleidster.

De Ronde van Bretagne voor vrouwen duurt in totaal drie dagen. Morgen wacht een lastige tijdrit van 24,7 kilometer, zondag de slotrit naar Laval, waar diezelfde dag ook de Boucles de la Mayenne bij de mannen finisht.

Tas ruilde kort na de voorbije Winterspelen van Milaan-Cortina en het WK in Heerenveen haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. Eerder deze maand werd de dertigjarige Oostendse ook al derde in de Omloop der Kempen, een Nederlandse wedstrijd van het UCI-niveau 1.1.