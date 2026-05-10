Tas maakte pas op 22 april haar peloton-debuut in La Flèche Wallonne Féminine. Zelf is ze verbaasd dat ze nu al naar een podiumplaats sprint. “Ik wist dat het mogelijk was, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Van het inline skaten heb ik al de ervaring om te weten hoe ik zoiets moet afmaken. Ik ben getraind om heel snel beslissingen te nemen, me volledig in te zetten en niet te veel na te denken. In een finale als deze – net als bij schaatsen en inline skaten – word ik een ander mens”, lachte ze.