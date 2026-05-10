Sandrine Tas, hier nog als schaatsster - © Belga
Sandrine Tas (30) sprintte naar de derde plaats in de Simac Omloop der Kempen voor Lotto-Intermarché. Enkel Lorena Wiebes en Charlotte Kool konden de Oostendse voorblijven. Afgelopen winter nam Tas nog deel als langebaanschaatsster aan de Olympische Winterspelen.
Sandrine Tas verrast iedereen – inclusief zichzelf – door zich al te mengen tussen enkele van de grootste namen in de sport, na nog geen maand in het peloton te hebben gereden. “Ik weet dat ik de wattage kan produceren om mee te doen in een massasprint”, legt Sandrine Tas uit. “Maar je moet jezelf nog wel in positie brengen, op je team vertrouwen en het dan afmaken. Vandaag kwam alles samen. Derde worden, en naast die twee namen… Ik ben echt heel erg blij”.
Succesvolle carrièrestart
Tas maakte pas op 22 april haar peloton-debuut in La Flèche Wallonne Féminine. Zelf is ze verbaasd dat ze nu al naar een podiumplaats sprint. “Ik wist dat het mogelijk was, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Van het inline skaten heb ik al de ervaring om te weten hoe ik zoiets moet afmaken. Ik ben getraind om heel snel beslissingen te nemen, me volledig in te zetten en niet te veel na te denken. In een finale als deze – net als bij schaatsen en inline skaten – word ik een ander mens”, lachte ze.