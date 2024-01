Het leek lange tijd niets te gaan worden met Persoons laatste kans op de wereldtitel. Omdat haar tegenstandster geschorst was voor doping. Maar die schorsing geldt enkel in de Verenigde Staten. Bizar, maar zo gaat het blijkbaar in de bokssport.

Wanneer persoon zal kampen om de wereldtitel is nog niet gekend. Allicht gebeurt dat in Londen.