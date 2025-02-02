Aanmelden
Sport
Kuurne

Oshin Derieuw strandt in twee­de ron­de op WK bok­sen in Liverpool

Oshinderieuw1

Oshin Derieuw heeft zich maandagavond op het WK boksen in het Engelse Liverpool niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in de klasse tot 65 kilogram. De West-Vlaamse verloor in de tweede ronde (achtste finales) tegen de Oezbeekse Navbakhor Khamidova met 4-1.

Vrijdag werd de 38-jarige Derieuw de eerste Belgische vrouw ooit die een kamp kon winnen op een WK, in de eerste ronde tegen de Algerijnse Ichrak Chaib. Vorig jaar kon ze al als eerste Belgische boksster aan de Olympische Spelen deelnemen.

Bij de mannen kende Hamza Sriri wel meer succes in de klasse tot 75 kilogram. Hij versloeg de Georgiër Giorgi Natroshvili met 5-0. In de kwartfinales wacht woensdag de Oezbeek Fazliddin Erkinboev.

Belga
Boksen Oshin Derieuw

Meest gelezen

Waveofhope
Sport
Update

Davy die kustlijn afzwom, ligt momenteel op intensieve zorgen: "Zwaar onderkoeld"
Waregem koerse wedstrijden
Sport

Herbeleef Waregem Koerse
Waveofhope
Sport

"Mijn hart klopte niet meer zoals het hoort": Davy die kustlijn afzwom nog altijd in ziekenhuis met longontsteking

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Oshin derieuw wk

WK boksen: Oshin Derieuw als eerste Belgische bokster naar tweede ronde
Robin Barbiaux

Magomadov stunt in bokskamp tegen Benelux-kampioen Barbiaux
Baumgardner Miranda

Mag Persoon rematch vergeten? Plots duikt affiche op voor kamp tussen Baumgardner en Spaanse Miranda
Delfine Persoon

Delfine Persoon krijgt op 12 april duidelijkheid over rematch tegen Alycia Baumgardner
Delfine persoon

Herkansing: Delfine Persoon bokst wellicht op 11 juli in New York tegen Baumgardner
Boksgala ingelmunster

Boksgala Ingelmunster : Anthony Loffet behoudt Belgische titel bij weltergewichten
Aanmelden