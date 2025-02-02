Vrijdag werd de 38-jarige Derieuw de eerste Belgische vrouw ooit die een kamp kon winnen op een WK, in de eerste ronde tegen de Algerijnse Ichrak Chaib. Vorig jaar kon ze al als eerste Belgische boksster aan de Olympische Spelen deelnemen.

Bij de mannen kende Hamza Sriri wel meer succes in de klasse tot 75 kilogram. Hij versloeg de Georgiër Giorgi Natroshvili met 5-0. In de kwartfinales wacht woensdag de Oezbeek Fazliddin Erkinboev.