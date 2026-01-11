Vanhoutte stond op de reservelijst voor de 500 meter, maar ze krijgt nu bevestiging: zondagavond vijf uur staat ze in Milaan aan de start van de individuele 500 meter schaatsen op de Olympische Winterspelen.

Vanhoutte kreeg net zoals voor de 1.000 meter in extremis een startbewijs van de Internationale Schaatsunie . Dat bevestigt het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).