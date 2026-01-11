Goed nieuws voor Fran Vanhoutte: de schaatster van de Oostendse Zwaantjes Rollerclub mag toch deelnemen aan de individuele 500 meter.
Vanhoutte stond op de reservelijst voor de 500 meter, maar ze krijgt nu bevestiging: zondagavond vijf uur staat ze in Milaan aan de start van de individuele 500 meter schaatsen op de Olympische Winterspelen.
Vanhoutte kreeg net zoals voor de 1.000 meter in extremis een startbewijs van de Internationale Schaatsunie . Dat bevestigt het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).
De 500 meter is een afstand die Vanhoutte wel ligt: ze is Belgisch recordhoudster. Dat record reed ze vorig najaar in Salt Lake City.
De redactie