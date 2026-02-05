11°C
West-Vlaam­se Fran Van­hout­te ein­digt in ach­ter­grond op 1.000m schaat­sen, Neder­land­se Leer­dam pakt goud

Fran Vanhoutte

Foto Belga

Isabelle van Elst en Fran Vanhoutte, beiden met West-Vlaamse roots, zijn maandag respectievelijk op de 20e en de 23e plaats geëindigd tijdens de 1.000 meter op de Olympische Winterspelen. Van Elst klokte in het Speed Skating Stadium in Milaan een tijd van 1:16.68, Vanhoutte kwam tot 1:16.93. Het was voor beide schaatssters hun olympisch debuut.

Het goud ging naar het Nederlandse fenomeen Jutta Leerdam. Zij haalde het in een olympisch record van 1:12.31 voor haar landgenote Femke Kok en de Japanse titelverdedigster Miho Takagi. De Amerikaanse Brittany Bowe viel als vierde net naast het podium. Zij schaatste in 2019 het wereldrecord op de kilometer.

Van Elst moest in haar rechtstreeks duel de Kazachse Elizaveta Golubeva nipt voor laten gaan, Vanhoutte was wel sneller dan de Canadese Carolina Hiller-Donnelly. De 27-jarige Van Elst kwalificeerde zich dit seizoen in de Wereldbekerwedstrijden voor de Spelen. Ze verbeterde haar Belgisch record vorig seizoen tot 1:14.72. De 22-jarige Vanhoutte reisde naar de Spelen af als reserve en kreeg na een afzegging alsnog een startbewijs van de Internationale Schaatsunie (ISU). Haar besttijd staat op 1:15.25.

Eerste medailles

De twee behaalden dit jaar hun eerste medailles op een internationaal kampioenschap. Op het recente EK in het Poolse Tomaszow Mazowiecki pakten ze zilver in twee teamonderdelen: de sprint en de achtervolging. Vanhoutte voegde daar nog een bronzen plak aan toe in de massastart. Dat laatste onderdeel is ook haar grote doel op deze Spelen. Van Elst mikt vooral op de 1.500 meter. De twee nemen in teamverband deze Spelen ook deel aan de ploegenachtervolging.

Rond winnares Leerdam, die erg populair is op sociale media, ontstond de afgelopen dagen veel tumult. Ze wilde aanvankelijk niet met journalisten praten. Toen ze toch de Nederlandse televisie te woord stond, wilde ze dat een deel van een interview niet werd uitgezonden. De Nederlandse openbare omroep (NOS) negeerde dat verzoek. Vervolgens sloot de verloofde van Youtuber en bokser Jake Paul zich voor de overige media af. Vier jaar geleden, op de Olympische Spelen in Peking, greep Leerdam als tweede net naast het goud op de 1.000 meter.

