Oostende Kuurne Waregem

Onver­mij­de­lijk”: paar­den­sport ver­dwijnt uit Kuur­ne. Draf­sport enkel nog in Ware­gem en Oostende

De drafsport verdwijnt definitief uit Kuurne. Daarmee komt er een einde aan een rijk hoofdstuk uit de paardensportgeschiedenis. Enkel in Waregem en Oostende kunnen nog koersen plaatsvinden. Volgens onze paardenexpert en Focus & WTV-reporter Eddy D’hespeel was dit onvermijdelijk. “Het is de kroniek van een aangekondigde dood,” zegt hij.

“De Winterprijs trok vroeger tot 2.000 toeschouwers. Er hing een unieke sfeer, zeker tijdens de Mardi Gras-meetings. Maar als de ingrediënten stilaan verdwijnen, moet je met opgeheven hoofd erkennen dat het niet meer rendabel is.”

"Ook winnen in Kuurne deed zeker iets” (Jos Verbeeck)

De Hippodroom van Kuurne kende vroeger grote momenten en lokte ook bekende namen. Zo reed levende legende Jos Verbeeck er vaak mee. “Elke koers telt. Ik heb er in totaal zo’n 8.500 gewonnen. Ook winnen in Kuurne doet zeker iets,” klinkt het bij de topjockey.

Toch staat de paardensport niet overal onder druk. Jumping en dressuur doen het goed in ons land. Voor de drafsport blijven in West-Vlaanderen nu alleen Waregem en Oostende over. “Jockeys en fokkers moeten daar naartoe om nog wedstrijden te rijden. In de rest van Vlaanderen blijven enkel Bergen en Tongeren nog over, en dat is een eind van hier,” aldus D’hespeel.

Paardensport Paarden

