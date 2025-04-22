De Hippodroom van Kuurne kende vroeger grote momenten en lokte ook bekende namen. Zo reed levende legende Jos Verbeeck er vaak mee. “Elke koers telt. Ik heb er in totaal zo’n 8.500 gewonnen. Ook winnen in Kuurne doet zeker iets,” klinkt het bij de topjockey.

Toch staat de paardensport niet overal onder druk. Jumping en dressuur doen het goed in ons land. Voor de drafsport blijven in West-Vlaanderen nu alleen Waregem en Oostende over. “Jockeys en fokkers moeten daar naartoe om nog wedstrijden te rijden. In de rest van Vlaanderen blijven enkel Bergen en Tongeren nog over, en dat is een eind van hier,” aldus D’hespeel.