In Waregem Expo loopt dit weekend de tweede editie van Hippo Expo, een beurs waar niet de sport, maar kennis en het welzijn van paarden centraal staan. Bezoekers kunnen er lezingen volgen, demonstraties bijwonen en rondkijken bij meer dan 100 standen.
“We zijn geen kijkbeurs, maar een luisterbeurs,” zegt organisator Philippe Bernard. “Het is de bedoeling dat bezoekers bijleren, zowel door demo’s en lezingen als door gesprekken met exposanten.”
Na een succesvolle eerste editie in Antwerp Expo in mei vorig jaar, waarin duizenden bezoekers de beurs ontdekten, maakt Hippo Expo Vlaanderen zich klaar om opnieuw duizenden paardenliefhebbers te verwelkomen op 28 en 29 maart 2026, van 10u tot 18u in Waregem Expo.