Ont­la­ding na zege op de Cita­del van Namen: Sha­ri Bos­suyt wint Gro­te Prijs van Wallonië

Shari01

Shari Bossuyt heeft de Grote Prijs van Wallonië op haar naam geschreven op de top van de Citadel van Namen. Ze won na een tocht van 128,8 kilometer tussen Soiron en Namen.

Bossuyt bleek de sterkste op de hellingen van de Citadel en versloeg in een sprint met enkele rensters de Nederlandse Karlijn Swinkels, de Italiaanse Elisa Balsamo en de Duitse Liane Lippert. De Spaanse Usoa Ostolaza maakte de top 5 vol. 

De 25-jarige Bossuyt behaalde de tweede overwinning in haar carrière, na een tijdrit die ze in 2021 in Nederland won. Na een inbreuk op de dopingregels stond de Stasegemse ze sinds het voorjaar van 2023 aan de kant. Pas in juni vierde ze haar comeback.

Shari Bossuyt

