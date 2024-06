Julie Vanloo speelt haar eerste seizoen in de WNBA en laat meteen een indruk na. De 31-jarige Vanloo, afkomstig uit Oostende, kon vannacht wel niet winnen tegen de Indiana Fever. Vanloo speelde ruim 28 minuten en kwam daarin tot negen punten, drie rebounds en zes assists. Fenomeen Caitlin Clark werd de topschutter voor de bezoekers met 30 punten.

Met 0 op 11 bengelen de Mystics als zesde en laatste nog steeds helemaal onderin het klassement van de Eastern Conference van de WNBA. Washington is de enige van de twaalf ploegen die dit seizoen nog niet kon winnen. Indiana Fever pakte vrijdag ook pas zijn derde zege in twaalf duels. Het is daarmee vijfde in het oosten. Door de aanwezigheid van toptalent Caitlin Clark, nam Vanloo wel deel aan de wedstrijd met de meeste bezoekers bij een WNBA-wedstrijd in meer dan 17 jaar.