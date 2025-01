De nieuwe bondscoach bouwde de voorbij decennia een enorm CV op in de basketbalwereld. Hij werkte onder meer bij de LA Lakers en Chicago Bulls, met Michael Jordan.

In 2003 maakte hij de switch naar het vrouwenbasketbal, onder meer bij Connecticut Sun en Washington Mystics. Daar haalde hij met Emma Meesseman en Kim Mestdagh in 2019 de WNBA-titel. In totaal werd hij drie keer verkozen tot WNBA Coach van het Jaar en veroverde met Team USA olympisch goud in 2008 en 2024 en een wereldtitel in 2022.

Thibault wordt vrijdagochtend officieel voorgesteld tijdens een persmoment in Hotel Mercure City South in Antwerpen.