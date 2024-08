De Belgian Cats startten met het verwachte vijftal: Delaere, Ramette, Linskens, Vanloo en Meesseman. Die laatstgenoemde opende sterk met een goede assist onder de korf op Delaere, de Cats openen de partij met een driepunter. Nadien bedient Ramette diezelfde Delaere, die opnieuw raak gooit van achter de driepuntlijn. Een openingsfase om vertrouwen uit te putten.

In het vervolg van het eerste quarter wordt er langs beide kanten veel gemist, ook vanop de vrijworplijn. Het laatste woord is voor Australië, die zich met een knappe driepunter op de buzzer op voorsprong hijsen: 19-20.

Ongrijpbare Magbebor

Bij aanvang van het tweede quarter komt Meesseman terug op het veld en zowel in aanvallend als verdedigend opzicht is ze van levensbelang voor de Cats. Ze houdt de Belgen in de wedstrijd, maar op Ezi Magbegor vinden ze maar geen antwoord, waardoor de kloof in het tweede quarter groeit tot zeven punten.

Op 4 minuten van het einde kantelt het momentum dan eindelijk naar Belgische kant. Laure Resimont vindt de aansluiting met een driepunter en ook Vanloo, Meesseman en Delaere doen hun duit in het zakje: 32-34 en de voorsprong voor de Cats. Al staat die niet lang op het bord, want de Australiërs hebben opnieuw het laatste woord met een driepunter: 36-37, een minieme achterstand halfweg.

En Magbegor zet met twee punten vanop vrije worp en later een tweepunter onder de korf ook de toon voor het tweede deel van de 'Bronze Medal Game'. De Australiërs lopen tien punten uit en de Cats ogen vermoeid. Maar gelukkig voor België is daar dan Julie Vanloo. Vanop de vrijworplijn én met een knappe driepunter maakt ze zes punten goed en staat het 50-54. De West-Vlaamse is vanaf dat moment ontketend. Ze strooit met goede passes en brengt de Cats met ingang van het laatste quarter op voorsprong: 61-60.