Ook zaterdag werd er stevig getraind in de Sport Vlaanderen Heusden-Zolder Velodroom Limburg, zoals de fraaie infrastructuur voluit heet. "Het was zeker intensief en het is niet de bedoeling dat het minder wordt de komende weken. Maar het gevoel op dit moment is heel goed. Ik ben tevreden met de vorm", zegt de 27-jarige West-Vlaamse.

Degrendele won al verschillende medailles op grote kampioenschappen maar op de Spelen kon ze zich nog niet bewijzen. In Parijs is ze dus, ondanks al haar ervaring, een debutante op het olympisch toneel. "Het zijn inderdaad mijn eerste Spelen, maar voor mij wordt het groter gemaakt dan het is. Uiteindelijk tref je er dezelfde tegenstanders. Ik beschouw het als een competitie als alle andere, misschien ook wel wat om mezelf te beschermen, ook al weet ik dat het maar om de vier jaar plaatsvindt. Ik heb er gewoon zin in. En ik wil er vooral van genieten. De Spelen van Rio en Tokio moest ik jammer genoeg missen. Hopelijk kunnen we hier wel iets moois uithalen."

Degrendele werd in 2018 wereldkampioene met een begeleiding die veel minder op punt stond dan vandaag. Een eventuele olympische medaille zou ze dan ook als een bekroning van een hecht teamwerk beschouwen. "Ik doe het voor mezelf, maar ook voor de mensen rondom mij, zij die mij zijn blijven steunen ook als het moeilijk ging. Als het goed afloopt in Parijs, dan gaan we er stevig op klinken. Maar ook als het minder zou zijn, dan weet ik dat ik er alles voor gedaan zal hebben."