De inzet van de wedstrijd was duidelijk, wie wint speelt volgend seizoen Europees. Menen had het thuisvoordeel en speelde zijn laatste(?) match in de noodsporthal van Rekkem.

De West-Vlamingen gingen meteen hevig van start en stonden snel 9-4 voor. Waremme probeerde nog terug te komen, maar de thuisploeg hield stand en haalde de eerste set binnen met 25-20.

In set twee kregen we het omgekeerde verhaal, de bezoekers begonnen furieus en bouwden al snel een voorsprong uit. Via een sterke Perin liep het uit tot 11-16. Menen moest de set ondergaan en verloor uiteindelijk met 19-25.

De thuisploeg was gewaarschuwd en zou het Europees ticket niet zomaar cadeau krijgen. In een gelijkopgaande derde set haalde de thuisploeg het met het kleinste verschil, 25-23.

De veer was gebroken bij de spelers van Waremme en dat merkte je ook in het begin van set vier. Via een snelle 5-0 controleerde Menen de rest van de set. Lowie Stuer mocht het uiteindelijk afmaken, 25-18 en 3-1 voor Volley Menen.

De West-Vlamingen grijpen zo een Europees ticket en mogen volgend jaar aantreden in de CEV-cup.