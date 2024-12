Menen stond dinsdagavond voor zijn tweede luik in wat voor hen een ‘heilige’ week moet worden. Afgelopen zaterdag won het met 3-0 van Maaseik in de Belgische competitie. Deze avond volgde de terugmatch in de 1/8ste finales van de Challenge Cup volleybal tegen het Bulgaarse Sofia.

In de heenmatch werd het een nipte 2-3 overwinning in Sofia, maar die spanning was vandaag in het begin amper te merken. Menen ging door op het elan van tegen Maaseik en loopt al snel enkele puntjes uit. De thuisploeg houdt die voorsprong ook vast tot op het einde van set 1.

In set 2 worden de Bulgaren helemaal overklast, Gilles Vandecaveye haalt uit vanop de opslaglijn en in geen tijd staat het 13-0. De rest van de set krijgen enkele reservespelers hun kans en wint Menen uiteindelijk met 25-10. De thuisploeg lijkt op weg naar een vlotte kwalificatie.

Maar de bezoekers zijn allerminst aangeslagen na de vernederende tweede set en komen zowaar even op voorsprong, 7-10 halverwege. Daarna neemt Menen weer over en gaat het van 12-12 naar 18-14. Op het einde van de set wordt het toch weer spannend. Beide ploegen krijgen enkele setballen, maar uiteindelijk weten de Bulgaren toch de set binnen te halen.

Ook in de vierde set begint Menen niet goed, Sofia loopt snel enkele punten uit. De bezoekers houden die de hele set vast en Menen komt nooit in het stuk voor, 19-25 en tijd voor de 'belle'.



De vijfde set zorgt voor beterschap in het spel bij Menen, maar de thuisploeg moet toch blijven knokken voor elk punt. Het gaat lang gelijk op, maar na een ware thriller wint Menen met 22-20 en is de kwalificatie dan toch binnen.

In de kwartfinale wacht ofwel het Portugese Lissabon of het Finse AKAA Volley. Maar eerst volgt zaterdag de terugmatch in de halve finales van de beker tegen Leuven, opnieuw thuis in de Vauban.