In de finale, die op 2 maart plaatsvindt in het Antwerpse Sportpaleis, komt Menen uit tegen titelverdediger Roeselare of Aalst. Roeselare won de heenwedstrijd met 1-3 op bezoek in Oost-Vlaanderen en trekt met een goede uitgangspositie naar de terugwedstrijd, die vanmiddag (16u) op het programma staat.