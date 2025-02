De opdracht voor Menen voor de wedstrijd was simpel, winnen met 3-0 of 3-1 van hekkensluiter Antwerpen en dan was de top vier een zekerheid.

De West-Vlamingen begonnen ook goed aan hun wedstrijd en liepen snel enkele punten uit. Antwerpen, de laatste in de Lotto Volley League, had niks meer te verliezen en dat zag je ook op het veld. De Antwerpenaren speelden zonder druk en serveerden heel sterk, daarmee gingen de bezoekers op en over Menen naar 17-19. De thuisploeg vocht nog terug, maar moesten uiteindelijk de eerste set aan Antwerpen laten, 24-26.

In set twee bleef het knokken voor elk punt, Menen toonde zich sterk en op het einde van de set speelde het beter. 25-21 en 1-1 in sets. Set drie bracht opnieuw spanning, tot 18-18 ging het gelijk op, maar dan schakelde de thuisploeg een niveautje hoger. Opnieuw 25-21 en nog één set te gaan voor Menen.

In die vierde set vond Antwerpen opeens terug een ander niveau, de bezoekers speelden Menen volledig weg en via 12-18 won het set vier uiteindelijk met 19-25. Door overwinningen van Aalst en Leuven was de BeNe Conference dan al lang gaan vliegen.



Menen won nog wel de vijfde set met 15-12, voor wat het waard was.