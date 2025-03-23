11°C
Aanmelden
Sport
Menen

Menen blijft onge­sla­gen en is alleen leider

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Menen heeft dit weekend gewonnen van Achel. Dankzij het puntenverlies van Roeselare staat het nu ook alleen aan de leiding. 

De wedstrijd startte gelijkgaand. Achel, vorig jaar de seizoensrevelatie, hield lang gelijke tred. Maar defensief was menen beter en al snel bouwden ze een voorsprong uit en wonnen ze de eerste set met 25-21. 


Ook de tweede set ging naar de thuisploeg. In de derde set ging het moeizamer. Achel kwam op voorsprong en hield het spannnend. Pas bij 24-24 kon Menen de bezoekers klein krijgen. 26-24 en 3-0 eindstand.  

De redactie
Decospan Volley Team Menen

Meest gelezen

Gent wevelgem middelkerke
Sport

"Gent-Wevelgem" start voor tien jaar in Middelkerke én krijgt ook een andere naam
20241114 veiligheidsaanpak rally 6 uren van Kortrijk
Sport

Strenge veiligheidsmaatregelen tijdens rally ‘6 Uren van Kortrijk’
Emma belga
Sport

Emma Meesseman krijgt Trofee voor Sportverdienste op stadhuis in Brussel

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Menenvolley

Menen start uitstekend aan volleybalseizoen met overwinning tegen Maaseik, ook Roeselare wint vlotjes
Basil Dermaux

Volleyproms: Roeselare kaapt heel wat prijzen weg
Volley menen

Menen neemt geen optie op halve finales van play-offs volley
Descopan Menen

Descopan Menen haalt jonge talenten binnen
Lou Kindt

Terug van weggeweest: Lou Kindt keert terug naar Decospan Menen
Menen

Menen verslaat Maaseik in spannende topper van de Challenge Play-offs
Aanmelden