De wedstrijd startte gelijkgaand. Achel, vorig jaar de seizoensrevelatie, hield lang gelijke tred. Maar defensief was menen beter en al snel bouwden ze een voorsprong uit en wonnen ze de eerste set met 25-21.





Ook de tweede set ging naar de thuisploeg. In de derde set ging het moeizamer. Achel kwam op voorsprong en hield het spannnend. Pas bij 24-24 kon Menen de bezoekers klein krijgen. 26-24 en 3-0 eindstand.